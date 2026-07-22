La verdadera historia de dónde nació la expresión ‘tigre’ que identifica hoy al presidente electo, Abelardo De La Espriella

El éxito de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella radicó, en buena medida, en que logró conectar con los colombianos a partir de la figura de uno de los animales más admirados y fuertes de la naturaleza: el tigre.

De La Espriella acudió a esa figura para dejar en claro que, con la fuerza del tigre, busca rescatar a Colombia de los múltiples problemas que la aquejan.

A partir del tigre se crearon spots, canciones, disfraces y símbolos que marcaron la más reciente contienda electoral. La figura del tigre tocó la fibra de casi 13 millones de colombianos que votaron por él.

Empalmes regionales: Abelardo De La Espriella les pide a mandatarios locales proyectos que estén en fase 3

Hoy, una inmensa mayoría de colombianos se refiere al presidente electo como el tigre. Incluso, la prensa extranjera hace lo mismo.

En las últimas horas, el senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, sostuvo que el primero en hablar de un tigre en la política en Colombia fue el expresidente Álvaro Uribe.

Sin embargo, SEMANA encontró que hace seis años, cuando era columnista del diario El Heraldo, de Barranquilla, De La Espriella usó por primera vez esa expresión.

Centro Democrático prometió respaldar las iniciativas de Abelardo De La Espriella

Fue el 6 de septiembre de 2020, días después de que el expresidente Álvaro Uribe fue cobijado con una medida de detención domiciliaria por orden de la Corte Suprema de Justicia en medio del proceso por soborno a testigos y fraude procesal. Uribe fue declarado inocente por el Tribunal Superior de Bogotá en octubre del año pasado.

En dicha columna, titulada ‘El Tigre del Ubérrimo’, De La Espriella recreó una “cita” con el “horror” donde se fraguó, a su juicio, la entonces detención de Uribe.

Sin dar nombres en específico, De La Espriella escribió quiénes participaron de ese plan contra Uribe: “El Gago, rey del Averno, las mentiras, la traición, la deslealtad y la corrupción; Narcotimo, príncipe de los vicios, la muerte y el terror; El Repugnante, señor de las falsedades, montajes e inmundicias; Tuerca, amo de las aberraciones más espeluznantes; y El Tatareto, maestro del encubrimiento y la deshonestidad”.

En el texto, De La Espriella habla del “Tigre del Ubérrimo” que va a rescatar la Tierra del Olvido.

Bancada conservadora definirá su declaración política frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella

“La Tierra del Olvido se ha debatido por muchos años entre el bien y el mal, pero nunca antes había estado en tanto peligro su supervivencia como ahora. El desespero de las fuerzas de la oscuridad era latente porque, a pesar de haber ejecutado todo cuanto era posible para lograr el objetivo, había un obstáculo que no podían superar para alcanzar la meta del comunismo: El Tigre del Ubérrimo, un ser especial e indómito, de convicciones y principios inquebrantables, que entregó su vida al servicio de los intereses superiores del reino y de sus gentes, un guerrero sin igual, que siempre estuvo en la primera línea de batalla para defendernos de las tinieblas, sin esperar nada a cambio. Cuenta la leyenda que es mitad hombre, mitad felino; otros dicen que es extraterrestre… Yo simplemente creo que es un auténtico patriota mitológico, y eso lo explica todo".

Abelardo De La Espriella sumó importante respaldo en la Cámara de Representantes

Si bien el expresidente Uribe usó en algunas oportunidades la expresión “tigresas” para referirse a precandidatas presidenciales de su partido, quien se apropió de forma exitosa de la expresión “tigre” fue De La Espriella hace un año cuando incursionó en política electoral.

El mismo presidente electo contó en campaña que decidió adoptar la figura de ese potente animal porque todo el mundo le decía que era el “tigre” para enfrentar al petrismo y recuperar a Colombia.