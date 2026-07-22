Alcalde Char conversa con Jorge Mora, minDefensa designado, sobre seguridad de Barranquilla: “Más fuerza”

En medio de la crisis de seguridad que hoy atraviesa el departamento del Atlántico y otras regiones de Colombia, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, dio a conocer que conversó con el general Jorge Mora, ministro de Defensa designado por el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, para abordar asuntos relacionados con la seguridad de la ciudad.

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El mandatario de los barranquilleros insistió en que es necesario que la capital del Atlántico tenga el respaldo del Gobierno nacional para seguir haciendo frente a las bandas criminales que ponen en jaque la tranquilidad de la ciudadanía.

“En llamada con nuestro ministro de Defensa designado, el Mayor General (R) Jorge Mora, conversamos sobre el esfuerzo que estamos haciendo desde Barranquilla para seguir fortaleciendo a nuestra Fuerza Pública con más herramientas e infraestructura, para que tengan todo lo necesario y puedan seguir velando por la seguridad de nuestra gente”, explicó Char.

En Barranquilla, los ataques criminales contra los comercios por el impago de cuotas extorsivas exigidas por organizaciones ilegales han alterado la tranquilidad de las comunidades. A esto se suma la pugna entre grupos delincuenciales por las rentas provenientes de actividades ilícitas, como la venta de estupefacientes y el cobro de extorsiones.

Residentes de Barranquilla reclaman mayor seguridad a las autoridades en zonas turísticas. Foto: Foto: tomada de la cuenta de X de Alejandro Char

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En medio de este panorama, el alcalde Char dijo que es clave que, desde el nivel central, se apoye la ofensiva contra estos grupos que siguen delinquiendo aun estando privados de la libertad.

“También le expresé toda nuestra disposición para trabajar de la mano con el Gobierno entrante. Con su acompañamiento y respaldo podremos enfrentar con más fuerza este desafío que hoy afecta a todo el país. ¡Vamos con todo, porque sí se puede!”, dijo el alcalde de Barranquilla.

Se espera que, con la llegada del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, la situación de seguridad pueda mejorar.