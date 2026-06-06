Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda miran a las regiones: estos son los territorios clave para ganar la Presidencia

A dos semanas de la segunda vuelta presidencial, las campañas tienen muy claro a qué zonas del país deben apuntar para ratificar el resultado que tuvieron en las urnas, en el caso de Abelardo de la Espriella (10,3 millones de votos), o intentar voltear la fotografía que dejó la primera vuelta presidencial, como es la apuesta de Iván Cepeda (9,6 millones de votos).

Abelardo de la Espriella puso tatequieto a los partidos tradicionales: “Es mi deber ejercer un liderazgo claro”

Esos territorios están en disputa. La costa atlántica, por ejemplo, por el potencial de votos que obtuvo el Pacto Histórico en el pasado y que le permitió consolidarse como fuerza política; o donde De la Espriella está jugando de local y en un contexto en el que en los corredores políticos se comenta el lema: “Costeño vota costeño”.

Los Defensores de la Patria de De la Espriella tienen la lupa puesta sobre esa región porque están convencidos de que los clanes políticos orquestan un plan de compra de votos masivo y apuntan, con nombre propio, al clan Torres, que fue determinante para el triunfo del presidente Gustavo Petro en 2022.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Foto: Semana, AFP

Un lugar clave es Barranquilla. Allá se impuso Cepeda con 549.000 votos, pero De la Espriella fue el segundo más votado (432.000) y saben que podrían conquistar a los votantes de Paloma Valencia y Sergio Fajardo. Incluso, en esa ecuación, el votante de Valencia es fundamental porque a la candidata la respaldó una parte de Cambio Radical y el líder de ese partido, Fuad Char, está en esa ciudad.

Pero los Char no son los únicos locales. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha manifestado abiertamente su intención de aspirar a la Alcaldía de la capital del Atlántico en las elecciones regionales de 2027 y los comicios presidenciales son una antesala de la disputa de ‘la bestia’, como se han referido a él en el Pacto, contra la máquina de votos de la familia Char. Benedetti ha hecho comentarios por los que lo han señalado por participar en política de forma indebida.

Iván Cepeda acusó a Abelardo de la Espriella de utilizar la IA para crear “mensajes falsos” en su contra: “Toda clase de insultos”

Otros fundamentales en esa disputa son los departamentos de Bolívar, Valle del Cauca y Córdoba, este último en el que De la Espriella es local. En Cali, la capital del Valle, donde la izquierda ha ganado, tienen el respaldo de estructuras de derecha como el Partido de la U, aunque en micrófonos el candidato insiste en que no acepta el apoyo de los partidos políticos tradicionales.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Foto: SEMANA

En el Pacto Histórico ven con preocupación que De la Espriella se impuso en las localidades de Engativá, Fontibón y Kennedy, en las que la izquierda había sido la fuerza mayoritaria. Es más, un mal síntoma para ellos es que en la mesa en la que vota Cepeda se impuso su contrincante y que el aspirante del continuismo solo le sacó 4 puntos de ventaja a De la Espriella en el resultado final de la capital.

La responsabilidad de ampliar esa ventaja está en rostros conocidos de la política local como la congresista Mafe Carrascal, y no se puede olvidar que el presidente Petro ya tuvo una llamada con Juan Daniel Oviedo, la exfórmula vicepresidencial de Valencia, que fue segundo en las elecciones por la Alcaldía de 2023 y podría arrastrar votos en Bosa.

Nueva jornada de manifestaciones en Bogotá a favor de Iván Cepeda: estas son las vías afectadas

Mientras el Pacto Histórico cuenta con esos votos, los Defensores de la Patria de De la Espriella creen que les es posible ganar en la capital y sacar una amplia diferencia. Por otro lado, en la primera vuelta el abogado se impuso en 48 de los 53 municipios del Eje Cafetero y ese territorio también es clave para su equipo porque, junto a Antioquia, es una de sus fortalezas en las urnas.

Las cuentas que hace cada una de las campañas dejan ver qué tan probable ven su triunfo. Quienes acompañan a De la Espriella están convencidos de que pueden alcanzar los 14 millones de votos, mientras que en el Pacto Histórico se habla de 13 millones. Aunque con cuentas diferentes, ambos tienen el mismo objetivo: conquistar a los indecisos y movilizar a las urnas a los abstencionistas.