Iván Cepeda acusó a Abelardo de la Espriella de utilizar la IA para crear “mensajes falsos” en su contra: “Toda clase de insultos”

Al finalizar la primera semana tras los resultados de la primera vuelta presidencial que se llevó a cabo el pasado 31 de mayo, jornada que ganó el candidato Abelardo de la Espriella y en segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, este último arremetió contra su contrincante.

Lo hizo en la plaza pública desde Ibagué, este viernes 5 de junio, donde acusó a Abelardo de la Espriella de estar detrás de una supuesta estrategia digital con inteligencia artificial para desacreditarlo.

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“El señor de la Espriella y sus publicistas y sus bodegas en redes sociales están utilizando la inteligencia artificial para enviar falsos mensajes en los que yo supuestamente lanzo toda clase de mentiras, toda clase de insultos y agresiones contra determinados sectores del país. Todo eso es mentira y falsedad, porque con la verdad no pueden, tienen que utilizar la mentira en las redes sociales”, expresó Iván Cepeda.

El candidato del Pacto Histórico, quien espera suceder a Petro en la Casa de Nariño una vez que finalice su mandato el próximo 7 de agosto de 2026, está en una especie de plan para reforzar su campaña para la recta final de cara a la segunda vuelta presidencial.

El candidato presidencial Iván Cepeda arremetió contra Abelardo de la Espriella acusándolo de utilizar la IA para mandar falsos mensajes en su contra. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/HENJAks2J6 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 6, 2026

Inclusive esta semana, Cepeda publicó un video para las personas que votaron por él el 31 de mayo: “Quiero enviar un mensaje, primero de gratitud enorme, a los cerca de 10 millones de colombianos y colombianas que nos respaldaron en la primera vuelta a la presidencia”.

“Aquí estamos, somos una fuerza enorme en el país, vamos a triunfar en segunda vuelta y vamos a defender la democracia. El señor Abelardo de la Espriella representa un peligro para el Estado social de derecho, para las conquistas sociales del país, para el salario vital, las pensiones, para la reforma agraria, para la búsqueda de una salida pacífica de este conflicto armado de tantos años”, insistió Iván Cepeda.

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Y concluyó: “Así que mi llamado es de esperanza, me reafirmo en la juventud, en lo que está haciendo en las calles de manera pacífica para que logremos el cambio o seguir el cambio que hemos venido construyendo a lo largo de estos años en Colombia. Así que vamos hacia la segunda vuelta con todo”.