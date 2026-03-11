Confidenciales

Paloma Valencia lanzó guiño sobre la decisión que tomó en relación a su fórmula vicepresidencial

La candidata a la Presidencia anunciará su decisión este jueves.

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 6:54 p. m.
Paloma Valencia estuvo evaluando entre cinco y seis nombres de posibles fórmulas vicepresidenciales.
A horas de que la candidata presidencial, Paloma Valencia, anuncie quién será su fórmula vicepresidencial, la senadora aseguró que ella es una mujer que se sienta a conversar.

“No soy una mujer perfecta, disto de ser una mujer perfecta, pero la gente sabe qué es lo que va a encontrar con Paloma Valencia. Soy una mujer de manos limpias, soy una mujer recia con mis principios, pero también soy una mujer que me siento a conversar con gente que no piensa como yo, que puedo llegar a tender acuerdos”, expresó.

Durante la tarde de este miércoles (11 de marzo), la candidata sostuvo una reunión con todos los integrantes de la Gran Consulta por Colombia para definir el camino que tomará ese bloque político para la contienda presidencial.

Varias voces le han pedido que Juan Daniel Oviedo, quien ocupó el segundo lugar en esa votación, sea quien la acompañe en su camino para llegar a la Casa de Nariño.

