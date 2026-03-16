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El llamativo mensaje de Álvaro Uribe sobre Juan Daniel Oviedo: “No lo dejen ir ni un minuto”

La escena ocurrió en la inscripción de la candidatura de Paloma Valencia el pasado viernes, 13 de marzo.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 9:53 a. m.
Álvaro Uribe y Juan Daniel Oviedo.
Álvaro Uribe y Juan Daniel Oviedo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

No pasó desapercibida para la opinión pública una escena que ocurrió durante la inscripción de la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo el pasado viernes en la Registraduría, captada en un video que difundió Ingrid Betancourt en su cuenta de Instagram.

En el primer fragmento de la grabación aparecieron los dos aspirantes tomándose una fotografía y exponiendo el documento oficial que los acreditaba como competidores por la Casa de Nariño.

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Después de eso, Valencia le pidió al expresidente Álvaro Uribe que la acompañara para otro registro: “Pre, venga”. Ella le insistió: “Venga acá, venga”. Oviedo se sumó a la insistencia: “Por favor”, y dio un paso al costado para que Uribe se hiciera al lado de la candidata. Uribe rechazó que Oviedo saliera del plano, lo tomó del brazo y lo ubicó nuevamente junto a Valencia. Los tres se hicieron la foto.

Más tarde, una de las asistentes sugirió que Álvaro Uribe y Paloma Valencia se hicieran una foto solos: “Ahora, una de ustedes dos”. En ese instante, Juan Daniel Oviedo salió del plano y Uribe lo volvió a detener: “No, no, pero venga. No lo dejen ir ni un minuto” (risas), y lo ubicó junto a Valencia para que se hiciera otro registro fotográfico.

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Álvaro Uribe y Juan Daniel Oviedo. Foto: Guillermo Torres / Semana

Ha llamado la atención de la opinión pública la relación que tienen Uribe y Oviedo, luego de que este último aceptara ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Fuentes del Centro Democrático aseguraron que Uribe hizo fuerza para que el economista aceptara ser dupla de Valencia.