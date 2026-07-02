Íngrid Betancourt le envió una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la que le pidió exaltar la labor de quienes participaron en la Operación Jaque, la misión de las Fuerzas Armadas que permitió su regreso a la libertad y el de otros secuestrados tras pasar años en cautiverio.

“A lo largo de estos dieciocho años no he dejado de sentir esta profunda gratitud y admiración que me invade por todos ellos. Pero también, debo reconocerlo, he sentido un profundo desconcierto y un creciente sentimiento de injusticia”, expresó la excandidata presidencial.

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Betancourt lamentó que Colombia “le ha dado la espalda a su propia historia” al no rendir homenaje en vida a quienes considera héroes de la nación. En ese sentido, llamó la atención sobre la ausencia de monumentos, estatuas o placas que conmemoren a quienes participaron en la Operación Jaque.

En su carta al presidente electo, la líder del Partido Oxígeno destacó que ese operativo fue una operación “perfecta por excelencia”, reconocida en todo el mundo como una hazaña que devolvió la libertad a 15 personas que permanecían secuestradas por la guerrilla de las Farc.

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“Por eso, me atrevo a dirigirme a usted, como víctimas de las Farc, como liberada por los héroes de la gloriosa Operación Jaque, y formularle la petición de levantar el monumento a la Operación Jaque para que nadie olvide que nuestro Ejército es poderoso y nuestros soldados son los mejores”, escribió en su carta abierta al próximo jefe de Estado.

Betancourt recordó que los colombianos celebraron la Operación Jaque hace 18 años y comparó ese sentimiento de alegría con el “júbilo” de la elección presidencial.