Abelardo de la Espriella a sus seguidores en Bolívar: “Yo quiero a esta región como Cepeda nunca lo va a hacer”

Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, envió un mensaje a los habitantes de Bolívar de cara a la segunda vuelta por la Casa de Nariño.

“Bolívar, ¿qué pasa? Ganó (Iván) Cepeda en la primera vuelta, en ese departamento en donde está gran parte de la historia de mi familia. Yo soy un hijo del Caribe. Yo quiero a esta región como Cepeda nunca lo va a hacer. Costeño vota costeño”, dijo el aspirante.

El día definitivo: Abelardo de la Espriella conversará con Vicky Dávila, en vivo desde Barranquilla, este sábado a las 8:00 p. m.

Según los resultados de la Registraduría, el candidato del Pacto Histórico sumó 443.226 votos, mientras que De la Espriella obtuvo 312.574 votos.

El abogado siguió diciendo: “Ayúdenme a convencer a más bolivarenses para que se unan a la manada del tigre y este 21 de junio derrotemos al heredero del régimen y de las Farc, Iván Cepeda. Póngale la raya al tigre, porque costeño vota costeño”.