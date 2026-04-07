El ministro del Interior Armando Benedetti está en el sonajero de quienes aspirarían a la Alcaldía de Barranquilla en las próximas elecciones regionales.

Benedetti no ha negado su interés en buscar ese cargo una vez finalice la administración de Gustavo Petro y este martes publicó un mensaje celebrando el cumpleaños de la ciudad en el que ya muestra cuál es el proyecto que tendría para su tierra natal.

“Quiero que hagamos a Barranquilla no solo la primera ciudad de Colombia sino la más grande del Caribe internacional”, expresó Benedetti en un video que publicó en su cuenta de X.

Cuestionan dónde están las explicaciones de Gustavo Petro sobre vínculos con Papá Pitufo: “Como se llega al poder, así se gobierna”

El ministro del Interior resaltó sus vínculos familiares con una de las personalidades que facilitaron el desarrollo de la capital del Atlántico, Andrés Guillermo Jimeno, y exaltó la labor de un sacerdote en ese proceso.

“En estos 213 años de haber sido erigida como Villa exalto la memoria de dos personajes importantes para su desarrollo: el padre Carlos Valiente Tinoco, urbanista visionario que ayudó a reconstruir la Iglesia de San Nicolás, y Andrés Guillermo Jimeno, mi bisabuelo, que introdujo la radio comercial a Colombia”, escribió Benedetti.

César Gaviria deja claro que Gustavo Petro violaría la Constitución por ruptura con BanRep: “Va a incurrir en un delito

El encargado de la cartera política podría terminar enfrentándose al candidato que postule la familia Char para esa corporación.