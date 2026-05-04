“No me dejó en paz ni en descanso”: los últimos mensajes de la comandante de Policía en Providencia, muerta en extrañas circunstancias

C: Las denuncias de la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales, comandante de la Policía en la isla de Providencia, contra un teniente encargado del distrito, se quedaron en el papel y, en lugar de una investigación, la oficial terminó muerta en extrañas circunstancias en la estación de Policía, de un disparo y sin un testigo.

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Sin embargo, las pruebas del acoso, las intimidaciones y la persecución las dejó la subteniente en esas denuncias y varios mensajes que compartió con su familia, incluso con algunos compañeros en la misma estación de Policía.

“No me dejó en paz ni en el supuesto descanso porque me mandaba tocar la puerta de la habitación, pitaba desde el vehículo abajo para llamarme”, señalan los chats que enviaba la subteniente a sus familiares, mientras les contaba su padecimiento.

La subteniente Jenyfer compartió con sus familiares las conversaciones que demostrarían su compleja situación en la estación de Policía de Providencia y cómo su jefe inmediato se encargó de perseguirla, acosarla, incluso humillarla delante de subalternos y de turistas que llegaban a la estación para buscar información.

En las evidencias, la subteniente reseñó los informes que redactó para sus superiores con la advertencia de los hechos constitutivos de acoso y cómo el responsable era el teniente que se encargó de provocar una “insurrección” entre los uniformados de la estación de Policía en Providencia.

“El día lunes 16/03/2026 aproximadamente a las 19:30 horas en el sector Aguadulce frente a ‘Cabañas El Encanto’, lugar donde funciona la estación de Policía Providencia y Santa Catalina Islas, por reubicación luego del huracán ‘Iota’ en la vía pública inmediatamente afuera de la estación, utilizó palabras soeces, me gritó, me ridiculizó delante de ciudadanos turistas, delante de la tropa, es decir, el personal bajo nuestro mando, así mismo con miradas y palabras retadoras”, señaló la subteniente en un reporte que dejó en los libros de anotaciones.

La subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, comandante de la estación de Policía en Providencia, fue encontrada sin vida en las instalaciones donde prestaba servicio. Foto de referencia. Foto: Colprensa

Entre los elementos de prueba, la subteniente además dejó algunos videos y audios para confirmar en una eventual investigación disciplinaria en contra de su comandante y algunos subalternos que se prestaron para redactar anotaciones negativas en su contra.

“Luego me solicita disculpas por haberse exaltado, escala o emite concepto para mi permiso ‘plan democracia’, me retira también las llaves de la oficina, me dice que me puedo cambiar para el permiso; luego lo veo en la oficina con personal subalterno, escucho que están redactando una anotación demeritoria en mi formulario de seguimiento y quién sabe cuál suerte de informes en contra de la suscrita”, revelan las constancias que dejó la subteniente.

La subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño denunciar un presunto caso de acoso laboral Foto: Suministrada (API)

La familia pide a la Fiscalía adelantar las investigaciones y evitar que el proceso llegue a la justicia penal militar, además de ordenar la necropsia al cuerpo de la subteniente Jenyfer, pues hasta el momento ese procedimiento no se ha realizado.