Yo me llamo Shakira emprendió acciones legales a imitador de Maluma; destapó oscuro caso

Yo me llamo es uno de los programas de talento más vistos a nivel nacional e internacional, pues a través de este formato, el cual se presenta por medio de las pantallas del Canal Caracol, cientos de personas han tenido la oportunidad de ponerse bajo la piel de sus artistas preferidos y enfocarse en tener el mayor parecido posible.

En medio de las grabaciones y el proceso de realización del programa, los participantes suelen conectar con sus compañeros y edificar amistades que perduran con el paso del tiempo.

Este es uno de los programas más exitosos de la televisión colombiana. | Foto: 'Yo me llamo' Bolivia

No obstante, hace pocas horas, la ‘doble’ de Shakira, una de las imitadoras más populares de la versión del año 2023, se fue en contra de Klisman, quien imitó a Maluma y fue catalogado como uno de los favoritos de Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

“Luego de esperar meses para que el señor Klisman Moncada pagara su deuda, no habiendo respuesta de su parte, ni una muestra de interés de pago, junto a mi abogado hacemos el presente comunicado... (Más personas de Colombia me contactan internamente, mostrando evidencia de que este señor sigue intentando engañar a personas con supuestos negocios de inversiones)”, escribió por medio de sus historias.

Posteriormente, publicó un documento en su feed, en el que expresó, de manera oficial, que tomó acciones legales en contra del artista.

“En vista de la situación ocurrida entre mi persona y el señor Klisman Moncada, referente al dinero que de buena fe le entregué con el propósito de invertir y obtener rendimientos del capital entregado y los hechos que sucedieron posteriormente a la cancelación del dinero que se me adeuda, les informo que fue imposible llegar a un acuerdo para la resolución de este altercado".

Compartió que la inconformidad se habría dado por la falta de voluntad del imitador de Maluma y de su abogado a la hora de cumplir con sus obligaciones.

Esto llevó a la mujer a tomar acciones legales y buscar una solución a su caso a través de las leyes y las instituciones competentes en Colombia.

“Agradezco su apoyo y comprensión a quienes me han hecho llegar sus mensajes de solidaridad respecto a lo sucedido. Atentamente, Andrea Correa, Yo me llamo Shakira 2023″.

Esto despertó fuertes comentarios por parte de los fanáticos de la mujer, quienes expusieron sus fuertes puntos de vista en los comentarios.