Shakira se destapa y confiesa si descubrió la infidelidad de Piqué con Clara Chía por una mermelada

La separación de Shakira y Piqué es uno de los temas de conversación más populares en los últimos años. La colombiana y el español no terminaron de la mejor manera, después de que se revelara que el exjugador del Barcelona la engañó con Clara Chía, su actual pareja sentimental.

Shakira y la mermelada

Después de mucho tiempo, la colombiana se destapó y habló para confirmar la información. En una entrevista con la revista The Times, previo a su nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran, Shakira respondió de manera tajante: “Eso no es verdad”, desmintiendo a aquellos que crearon esta historia.