Piqué reaccionó a confesiones de Shakira sobre su relación; pegó ‘acelerón’ junto a Clara Chía

Calentando motores para la inminente publicación de su nuevo disco, Las mujeres ya no lloran —que saldrá a la venta el próximo 22 de marzo—, la celebridad concedió una entrevista a The Times. A pesar de que en los últimos tiempos ha limado asperezas con Gerard Piqué y su relación ha mejorado hasta el punto de que han retomado el contacto para hablar de temas relacionados con sus hijos, no ha dudado en lanzar un nuevo reproche al que fue su pareja durante casi una década.