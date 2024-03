Shakira abrió su corazón y recordó los “sacrificios” que tuvo que hacer por amor mientras estaba con Piqué

Shakira se ha consolidado como una de las artistas más destacadas, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Su habilidad para expresar sus emociones sin filtros a través de sus canciones la ha llevado a conquistar escenarios internacionales. A pesar de su éxito musical, su separación de Gerard Piqué generó controversia y acaparó titulares en medios nacionales e internacionales, alimentando especulaciones sobre una posible infidelidad por parte del exfutbolista.

Afrontando este cambio drástico en su vida, la cantante colombiana no se dejó intimidar. En lugar de ello, aprovechó su crisis sentimental como inspiración para crear nueva música, buscando conectar con mujeres que se sintieran identificadas. En este contexto, lanzó la sesión número 53 con Bizarrap, donde sus referencias a Piqué son más directas y contundentes. “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú!”, dice una parte del tema en el que trabajó con Bizarrap y que fue motivo de inspiración para su más reciente álbum titulado Las mujeres ya no lloran.