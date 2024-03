“Tiempo sin verte”: Shakira destapó secreto de su nuevo álbum y puso a vibrar a sus seguidores

La colombiana Shakira entusiasmó a sus fanáticos con el anuncio de su nuevo álbum de estudio Las mujeres ya no lloran , que saldrá a la luz el próximo 22 de marzo. La espera es cada vez menos y se han ido conociendo algunos detalles de lo que traerá.

La sorpresa de Shakira

“Llevo tiempo sin verte y sigo aquí, y no pasa un día que no piense en ti. Llevo tiempo sin verte, dime si aún me quieres y te acuerdas de mí”, dice la letra revelada.