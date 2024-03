¿Qué piensa el tío de Shakira sobre Gerard Pique? Su comentario sorprende a más de uno

Piqué, una persona muy agradable

Guillermo afirmó que su sobrina, pese a todo el “show mediático y de redes sociales” , vive bastante ajena a las noticias de la prensa, donde él cree que le meten mucho “picante” y se ofrecen informaciones que son verdaderas “bombas” y no la verdad.

Una verdadera vocación por la música

“‘Tío, ven y te canto, pero me das tanto], me decía, y me cantaba ‘Gafas Oscuras’ y otras que ella, siendo una niña, componía”, revela Ripoll sobre sus encuentros en vacaciones con la familia.