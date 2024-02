¿Thalía, secuestrada? El extraño rumor sobre el maltrato que estaría viviendo la cantante por parte de su esposo

La cantante mexicana, Thalía, preocupó a sus fans luego de que saliera a la luz información delicada en la que su esposo se encuentra vinculado con un supuesto caso de violencia de género hacia la artista de “no me enseñaste”.

Thalía no solo es conocida por su carrera musical, sus dotes como actriz la han llevado a tener un reconocimiento internacional en la que se le ha visto protagonizar novelas como, Rosalinda, Luz y Sombra, Marimar o María la del Barrio entre muchas otras que fueron acogidas con gran cariño por su público.

Tommy y Thalía se conocieron a finales de los 90′s y no paso mucho para dar el sí en una de las decisiones más importantes de la vida, la mexicana se comprometió con el empresario musical en diciembre del 2000 en la Catedral de San Patricio de Nueva York, su ceremonia estuvo avaluada en al menos 3 millones de dólares.

“Viven de las regalías y del dinero que entra a las empresas que tiene Thalía. Tommy tiene un sello discográfico llamado ‘Casa Blanca’, pero no genera millones. La vida que presumen en yates o aviones es porque utilizan a amigos como Tommy Hilfiger. Ahí se toman las fotos”, señala TvNotas.

Finalmente, la fuente revela a este medio que el empresario no permite que la artista vuelva al mundo de la actuación, además dice que no le puede tener una vida personas sin su presencial. | Foto: Foto: Instagram @thalia

Finalmente, la fuente revela a este medio que el empresario no permite que la artista vuelva al mundo de la actuación, además dice que no le puede tener una vida personas sin su presencial.

“Lo peor de todo es que detuvo la carrera de Thalía. Después de ser la mujer que más telenovelas vendió en el mundo, no ha venido a México a dar conciertos desde hace muchos años. Yo he sido testigo de que no puede hablar con nadie a solas. Son pocos los amigos que puede ver y en contadas ocasiones, tal y como le sucedió a Mariah Carey”, dijo TvNotas.