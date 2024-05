La reacción del empresario Mario Hernández porque la Corte tumbó el Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez

“Hemos ganado la demanda. Este ministerio, como he señalado anteriormente, era pura burocracia, con un presupuesto de 1,4 billones de pesos, de los cuales 900 mil millones se destinaban a cargos burocráticos. La ejecución de esta cartera era la más baja del Gobierno, con menos del 2 %. Durante el debate, advertí que no se evaluó el impacto fiscal de esta iniciativa. Incluso, en la plenaria del Senado, solicitamos el aplazamiento del proyecto de ley hasta que el Ministerio de Hacienda emitiera su concepto, pero nuestra solicitud fue rechazada”, explicó la senadora.

“Yo no fui nombrada. Un funcionario nombrado tiene un sueldo, yo fui designada. Como la Constitución establece, el presidente puede designar al vicepresidente, a la vicepresidenta, en los cargos que él considere importante. En ese caso yo fui designada como ministra de la Igualdad y la Equidad y esto es importante porque hay rumores, hay comentarios que se dice que yo estoy recibiendo doble sueldo. Eso no es posible, la ley no permite en este país que un funcionario reciba doble sueldo. El sueldo que recibo es como vicepresidenta, soy designada ministra, pero no hay un doble sueldo en esta labor tan bonita y tan importante que realizo con todo mi amor, con todo mi compromiso”, agregó.