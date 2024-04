Francia Márquez aclara “comentarios” sobre su salario “en esta labor que realizo con amor”

“Yo no fui nombrada. Un funcionario nombrado tiene un sueldo, yo fui designada. Como la Constitución establece, el presidente puede designar al vicepresidente, a la vicepresidenta, en los cargos que él considere importante. En ese caso yo fui designada como ministra de la Igualdad y la Equidad y esto es importante porque hay rumores, hay comentarios que se dice que yo estoy recibiendo doble sueldo. Eso no es posible, la ley no permite en este país que un funcionario reciba doble sueldo. El sueldo que recibo es como vicepresidenta, soy designada ministra, pero no hay un doble sueldo en esta labor tan bonita y tan importante que realizo con todo mi amor, con todo mi compromiso”, agregó, en declaraciones a ‘Noticias Caracol’.