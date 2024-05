Humberto de la Calle frena en seco a Gustavo Petro: “Es inaceptable el lenguaje del presidente, debería calmarse”

De acuerdo con el exjefe negociador con las Farc, la alerta de Petro por el ataque a su Gobierno “ no tiene asidero ”.

“Nos tenemos que serenar todos. Al oído del presidente diría que esa idea de que hay un golpe blando para tumbarlo me parece que no tiene asidero. Siempre ha habido locos que quieren tumbar un presidente, pero eso no tiene el significado que el presidente le quiere dar. Entre otras cosas, porque lo que el Consejo Nacional Electoral está haciendo es investigar una campaña y todas las campañas pueden ser investigadas, incluida la campaña del presidente”, dijo.