Presidente Petro ordenó consejo de seguridad permanente en el Cauca: “No toleraremos que se siga atemorizando a la población”

En esa misma publicación, señaló tajantemente que su gobierno no va a tolerar que grupos criminales atemoricen a la población con hechos terroristas.

“Es inaceptable la situación en el Cauca. No toleraremos que se siga atemorizando a la población con atentados terroristas. Le he pedido al ministro de Defensa que se desplace de inmediato con toda la cúpula militar al Cauca y se instaure un consejo de seguridad permanente”, posteó el mandatario colombiano.

“Mi sargento, no me deje morir, mi sargento, me dieron”, se escucha en uno de los audios. Es la voz de uno de los policías de la estación de esta población, ubicada a tan solo 40 minutos de Popayán.