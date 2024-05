Este es el último texto de María Fernanda Lizcano, de ‘Los informantes’, antes de morir: “Sentía que mi cuerpo se quebraba”

¿Qué decían los escritos que dejó María Fernanda Lizano, de Los informantes, antes de morir?

Pese a que las últimas noticias no fueron buenas, María Fernanda aseguró en su escrito que el rápido avance de su diagnóstico le enseñó a apreciar la vida y a “anhelar lo simple”.

“Me operaron, creció el cáncer de mi papá, empecé otro tratamiento, se desbarató mi familia y me encontraron otra metástasis (cerebro). Pero empecé a transformar el dolor y a entender las polaridades de la vida. Soy afortunada”, escribió.

(2/4) Negué la realidad, no quería volver a parar mi vida. Hasta que tocó. Y volví a anhelar lo simple: tomar un sorbo de agua, poder mover mi cabeza o simplemente respirar profundo sin dolor. Aquí va la parte 2: https://t.co/NeSdLPMwbT #cancerdemama pic.twitter.com/uqMueORa6O

En otro apartado de su escrito confesó que en algún momento pensó q ue podría ganarle la batalla a la difícil enfermedad: “Esperaba curar el cáncer para contar mi historia , para abrirme, para decir que lo logré, pero ahora entiende que no se trata de vencedores y perdedores”.

Añade a lo anterior mencionó: “Escribir me ha permitido ver que ya he ganado, así aún no haya ‘vencido al cáncer’. Mi cuerpo tiene una capacidad inagotable de amar la vida y por eso la vivo con tanta intensidad. Escribo porque sigo cumpliendo mis sueños”.