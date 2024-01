“Este señor no se ha detenido”: periodista de Caracol cuenta la pesadilla que vive con el hombre que la acosa

La periodista Alejandra Murgas, que hace algunos días, reveló que era víctima de acoso por parte de un hombre que la asediaba a las afueras de las instalaciones de Caracol Televisión, aseguró que, pese a las denuncias y a haber hecho pública la identidad del sujeto, este no se ha detenido y continúa con las acciones intimidatorias.

La comunicadora señaló que para ellas es claro que se trata de un caso de acoso sexual y que, pese a haber acudido a las instancias legales para buscar protección y acciones pro parte de las autoridades, las diligencias no sirvieron para nada, pues el sujeto la sigue asediándola .

“Aún soy víctima de acoso. No tengo claro qué tipo de acoso es, pero para mí está claro que es acoso sexual. Él se hace pasar por mi pareja […] El tema no ha acabado. No pudimos detener eso acudiendo a todas las herramientas legales que tenemos en el país”, le dijo Murgas al programa Bravísimo.