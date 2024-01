Los estremecedores videos que destapan cómo exmilitar acosa a periodistas de Caracol; imágenes lo captaron frente al canal

Al no tener respuesta, el sujeto, identificado como Alfredo Navas, decidió acudir a las instalaciones del famoso canal, esperando la oportunidad para ver o contactarse con Alejandra Murgas. El exmilitar causó que la profesional tuviera que cambiar sus rutinas y actividades, pues no dudaba en llegar a los puntos donde ella trabajaba o tenía que cumplir compromisos.

“ De vigilancia me decían que hacía que hablaba por teléfono conmigo, decía que yo le había pedido que me viniera a recoger, que él me estaba esperando por solicitud mía ”, afirmó la comunicadora.

“No he visto, desde el punto de vista de las autoridades, un respaldo como el que uno espera que tengan las mujeres en un caso de estos... Muchas veces me he sentido que lo han minimizado de muchas maneras, desde el momento mismo en el que el fiscal no se presenta ni siquiera a la audiencia, acudiendo a un número de excusas”, manifestó Murgas.