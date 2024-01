Presentadora de Noticias Caracol denuncia acoso por parte de un exmilitar; lleva meses esperándola a las afueras del canal

“No tengo tranquilidad a la hora de llegar al canal”

“Básicamente, estoy por cumplir cinco meses desde que este señor ha estado siguiéndome y acosándome, porque para mí es un evidente acoso desde el momento en el que tengo que cambiar mi rutina. No puedo salir por la entrada normal, no tengo tranquilidad a la hora de llegar al canal. Viajé a un cubrimiento en Barranquilla y allá llegó a uno de los puntos de transmisión en la Plaza de la Paz” , dijo la Alejandra Murgas en Noticias Caracol.

“El fiscal no se presenta ni siquiera a la audiencia”

En vista del accionar del exmilitar, la presentadora lo denunció por acoso sexual y constreñimiento. No obstante, se dio a conocer que no pasaron 24 horas de interpuesta la denuncia cuando fue archivada. Luego, se hizo una reactivación de la denuncia por constreñimiento y no se presentó el fiscal.

“No he visto, desde el punto de vista de las autoridades, un respaldo como el que uno espera que tengan las mujeres en un caso de estos... Muchas veces me he sentido que lo han minimizado de muchas maneras, desde el momento mismo en el que el fiscal no se presenta ni siquiera a la audiencia, acudiendo a un número de excusas”, manifestó Murgas.