La presentadora Alejandra Serje denunció nueva modalidad de robo en Bogotá: “La inseguridad está a flor de piel”

Aunque esta no es la primera vez que una figura pública se pronuncia sobre la problemática que atraviesa Colombia en cuanto a la inseguridad, el asunto sigue generando preocupación en la ciudadanía que constantemente está en alerta ya sea dentro o fuera de su hogar, en el transporte público o en su vehículo, por la cantidad de casos que se han registrado en lo que va de este 2023.

Ante este panorama, día a día se continúan conociendo historias de víctimas de los delincuentes que buscan poner en alerta a la ciudadanía y en esta ocasión se sumó una denuncia de la reconocida presentadora Alejandra Serje, quien destapó una nueva modalidad de hurto de vehículos que no le afectó directamente a ella, pero sí a su amiga Kathy Molano.

La mujer se dio cuenta de lo que había pasado al finalizar la cena y solicitar su vehículo, pues según contó la presentadora, este no apareció por ningún lado y ahora ni el valet parking, ni el restaurante o el parqueadero quieren responder por lo sucedido. “Ellos entregaron la llave y se llevaron el vehículo. Después de comer, va a pedir su carro y no aparece” , expresó la presentadora con un visible gesto de indignación a través de sus redes sociales.

. “Se supone que ellos estudian a quienes van a contratar para que no pasen ese tipo de cosas. Finalmente, uno va confiado porque si dicen que este es un servicio de valet parking de este restaurante, se supone que es seguro”, comentó Alejandra.

Por último, se pronunció su amiga en la misma publicación para contar que la única opción que tiene ante lo ocurrido y la falta de atención es depender del seguro de su vehículo para cubrir las pérdidas. “Me quedé con el papelito del Valet Parking y esta es la hora que no me han llamado. Las citas las pasan de un día para otro. Si yo no tuviera mi carro asegurado, sería pérdida total”, manifestó Molano.