Reviven emotivo mensaje que Ángelo, el hijo fallecido de Luly Bossa, le dedicó un Día de la Madre: “Siéntete orgullosa”

En el marco de la celebración del Día de la Madre, el equipo de trabajo de la actriz colombiana Luly Bossa revivió un emotivo mensaje que le dedicó su hijo Ángelo hace exactamente un año, en el que se escucha su voz resaltando la belleza y fortaleza de la artista en medio de las adversidades.

“Hace un año Ángelo Bossa le regaló estas palabras a @lulybossa1. Hoy nuestro equipo se las quiere recordar…#felizdiadelasmadres a todas las Guerreras 🦁🫡🪽”, dice la descripción de la publicación que rápidamente superó los 3 mil ‘me gusta’.

El clip inicia con un montaje de lo que sería un espejo mágico, al que se le pide mostrar a la mamá más hermosa del Universo. Enseguida, aparecen varias imágenes de la actriz en diferentes etapas de su vida y trayectoria artística.

Luego, se escucha la voz de Ángelo decir: “Estas palabras son para ti, ma. Sabes que eres una mamá berraca, has llegado hasta aquí y no te has dado por vencida. Nadie sabe las batallas en las que has estado en lo secreto y cómo siempre estás tratando de sonreír. Nadie sabe lo que hay detrás de todos los nombres que te dicen: guerrera, dura, valiente, tesa”.

Luly Bossa y su hijo Ángelo | Foto: Pantallazos de videos tomados de la cuenta en Instagram: lulybossa1

Posteriormente, el joven habla de las voces que han intentado opacar a su madre y asegura que su valentía y “la voz de Dios” ha sido más fuerte que eso. “Así que siéntete orgullosa, porque todo te ha enseñado a superar cada tropiezo y a llegar hasta donde estás, solo sigue adelante, pa’atrás ni pa’coger impulso”, finaliza.

Al escuchar esa emotiva dedicatoria que Ángelo le dedicó a Luly Bossa en la celebración del Día de la Madre en 2023, los admiradores de la actriz no tardaron en reaccionar aplaudiendo la labor que cumplió como madre, mientras su hijo luchaba contra una enfermedad muscular degenerativa llamada distrofia muscular de Duchenne, una afección que afecta todos sus músculos y provoca un deterioro progresivo del cuerpo, dificultando cada vez más la movilidad.

Luly Bossa se ha dedicado al cuidado de su hijo Ángelo. | Foto: Instagram

“Ángelo era muy detallista, qué lindo”; “tu niño fue un ángel que ahora cuidará de ti en el cielo. ¡Qué hermoso homenaje”; “eres una hermosa mamita. Mi admiración y cariño siempre Luly”; “hoy siéntete orgullosa del trabajo que hiciste con tu bello ángel que hoy te ilumina desde el cielo”; “¡qué hermoso! Luly, mamá orgullosa de esa hermosura de hijo que hoy es tu ángel. Dios te bendiga siempre”, dicen algunos comentarios.

Luly Bossa habló hace unos años sobre el padre de Ángelo | Foto: Colprensa/Twitter

Cabe recordar que Ángelo Bossa falleció el 9 de marzo de 2024, a sus 22 años de edad y, según reveló Luly por medio de un video que publicó en sus redes sociales, sucedió luego de sufrir una de las tantas crisis respiratorias que tenía constantemente.

“Las crisis respiratorias suceden en la madrugada y no había nadie, no había ambulancias, no había nada. Yo tuve que llamar a la Superintendencia de Salud, llamé a una vecina aquí que el hijo es médico, nadie me abrió. A veces Ángelo volvía, tenía pulso, y volvía y se me iba. No podían hacer nada, no le encontraban la vena. Hizo un paro”, relató la actriz sobre lo que fueron las últimas horas de vida de su hijo.