Linda Palma frenó en seco y acusó de “machista” a quien la criticó por su nueva camioneta: “Qué pena”

Linda Palma es una de las presentadoras más queridas en Colombia. A lo largo de su carrera ha dejado huella en su paso por varios de los programas más conocidos en la televisión colombiana como Yo me llamo , A otro nivel y En sus marcas, listos, ya .

Linda Palma fue criticada por comprar nueva camioneta

Si bien Linda no es una de las personalidades que reciba mucho hate de los seguidores, esta oportunidad fue diferente, pues muchos detractores la criticaron por el tipo de camioneta que compró: una Ford Ranger Raptor, pues muchos al conocer el precio del vehículo aseguraron que no pudo haberla comprado sola y que es una camioneta muy masculina para ella.

En el video se puede ver cómo Linda se encuentra en un parqueadero y se dirige a su nuevo vehículo que está cubierto por una funda y un moño rojo. Mientras caminaba hacia ella dejó claro que no conocía mayor detalle del carro: “Dios mío. Ay, no sé de qué color es. Tengo miedo”, dijo y luego vio que se trataba de una camioneta de color azul, a la cual se subió de inmediato para probarla.

Aunque fueron muchos los seguidores que se mostraron alegres y emocionados por el logro de la presentadora, otros le manifestaron por el contrario su descontento: “Un coche muy boleta por cierto. Jamás compraría un coche de estos tan masculinos y de traqueto boleta , me encanta mi descapotable”; “Se la escogió el marido”; “ ¿Todavía dudan que a las mujeres bellas todo se les facilita?”; “Lindaneitor”, y más.

Ante estas críticas, Linda Palma no se quedó callada y respondió con respeto pero de manera contundente ante los pasados comentarios de los haters .

“Jajaj abrazo Alicia. Respetable, pero no hay que usar términos tan horribles”; “Ay no, qué comentario tan machista. Qué pena”; “Por mi lado es a las mujeres bellas, talentosas y trabajadoras porque de eso me siento orgullosa. 16 años trabajando sin pausa”, dijo la presentadora.