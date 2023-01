“Es complicado vivir”: el emotivo mensaje de Linda Palma por enfermedad que padece

Entre las presentadoras más queridas por los colombianos se encuentra Linda Palma, quien actualmente presenta las noticias del entretenimiento en Noticias Caracol.

En el año 2008, Linda fue diagnosticada con una afección a la que se le conoce como esclerosis múltiple, “una enfermedad del cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central) que puede provocar discapacidad”, según la explicación del portal de salud especializado Mayo Clinic. Luego de su diagnóstico, Linda ha venido presentando complicaciones producto de dicha patología.

Por medio de sus redes sociales, la presentadora brindó algunos consejos y motivó a aquellos pacientes que también padecen la misma enfermedad. La comunicadora se ha ausentado de su trabajo durante largos períodos por los síntomas de la enfermedad.

Los consejos que brindó la presentadora fueron dados luego de que Christina Applegate en la gala de los Critic’s Choice Awards, mencionara que padece de esclerosis múltiple. Después de sus declaraciones, la actriz se convirtió en tendencia en redes sociales, debido a su físico, donde los internautas empezaron a publicar comentarios que relacionaban su aspecto físico con resultados de cirugías plásticas y no con la enfermedad.

Es por esto que Linda calificó dichos comentarios como algo crueles e insensibles. “Es muy complicado vivir porque más allá de no poder hacer las cosas normales o que entendemos del día a día, como cepillarse los dientes, levantar un vaso, poder cocinar, estar escuchando todo el tiempo o ser consciente que la sociedad alrededor te está juzgando, está todo el tiempo pendiente de qué puede o no puedes hacer, inevitablemente, eso afecta”.

Linda Palma es una de las presentadoras más queridas por los colombianos. - Foto: Cuenta de Instagram @lindapalma

En medio de sus declaraciones, Linda Palma aprovechó para referirse a otro figura pública que recientemente contó su experiencia al ser diagnosticado con dicha enfermedad. Se trata de Juan Carlos Unzué, exfutbolista español, quien durante una entrevista aseguró que dicha enfermedad es “clasista” y que no le gusta sentirse un “privilegiado”.

Linda Palma fue diagnosticada con esclerosis múltiple en el año 2008. - Foto: Foto: Instagram @lindapalma

“Tanto en la enfermedad de él como en la mía, uno llega al punto de que se siente como una carga. Cuando yo tuve mi recaída en 2016, me sentía así en un momento y tuve como un lapsus, digamos que fui negativa, me hablaba muy feo y me sentía eso, una carga para la gente”, expresó Linda Palma.

Para finalizar, la presentadora aseguró que ahora hay muchos avances científicos en el tema que ayudan a que los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida, teniendo dicha enfermedad.

Así se veía Linda Palma hace más de 10 años, ¿ha cambiado?

Linda Palma es reconocida en el país gracias a su llegada al canal Caracol, donde empezó presentando el programa de concursos En sus marcas, listos, ¡ya!, compartiendo escenario con Diego Sáenz. Desde entonces ha estado en formatos como Yo me llamo, La Voz Colombia, La fila y A otro nivel, donde siempre se ha destacado y cautivado a más de un televidente.

Gracias a su trabajo en la televisión hoy en día, la presentadora, cuenta con un gran número de fans, tal y como se puede ver en su cuenta de Instagram, donde suma más de 1,7 millones de seguidores interesados en saber más detalles de su vida y hasta quedar paralizados con su belleza.

“Las piernas más bellas del país”: Linda Palma desconcentró a los televidentes de Caracol con vestido. - Foto: Foto: Instagram @lindapalma

Meses atrás, la presentadora quiso recordar a través de su cuenta oficial de Instagram, los inicios de su carrera, publicando una foto del 12 de julio de 2007, cuando tenía 22 años.

“Y en este jueves de #TBT que mejor que recordar con amor a esta Lindita soñadora que llevaba pocos meses trabajando en TV y estaba fascinada con lo que conocía y aprendía todos los días 🎥Gracias, Dios por permitirme hacer este trabajo que tanto disfruto, por todas las personas que me han acompañado y apoyado en mi exitoso camino. Me siento feliz y bendecida porque han sido años de trabajo en los que no he parado un segundo. Gracias por los NO, por las caídas, por los obstáculos. Y gracias también por darme fuerza y sabiduría pa’ levantarme y seguir. Siempre creciendo, siempre aprendiendo, siempre dando las GRACIAS🤎A ti, que me lees, GRACIAS por el amor y apoyo incondicional 🙏🏼🌟”, fue la descripción que acompañó la imagen publicada.