Linda Palma no pudo trabajar por problemas de salud, ¿qué le pasó?

Linda Palma, una de las presentadoras más reconocidas de Colombia, siempre se ha caracterizado por ser una mujer dulce y sencilla; razón por la cual muchos elogian su manera de ser y cómo ve la vida, tras todas las situaciones que ha tenido que enfrentar con respecto a su salud.

La presentadora le ha contado libremente a sus seguidores que 12 años atrás fue diagnosticada con esclerosis múltiple, “una enfermedad del cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central) que puede provocar discapacidad”, según el portal especializado Mayo Clinic.

A pesar de que ha tenido varias recaídas, para ella lo más importante es que ha logrado superarlas gracias a los cuidados y al amor de su familia, su esposo y todas las personas que siempre le hacen llegar mensajes positivos a través de sus redes sociales.

Sin embargo, el pasado viernes 4 de noviembre de 2022, Linda vivió una lamentable situación que tuvo que enfrentar en su trabajo por un problema de salud. La presentadora llegó a su habitual turno de trabajo en Caracol Televisión, para presentar la sección ‘Show Caracol’ en el noticiero. Y aunque hizo su mayor esfuerzo, la voz estaba muy afectada y también se notaba un poco menos efusiva que en otros días.

Por medio de sus historias de Instagram, la presentadora contó lo que sucedió en las primeras horas de ese día: “Quiero contarles que vinimos a desayunar, yo estoy muy animada, ya me levanté temprano, ya vine puntual a trabajar, presenté ‘Show Caracol’ en la primera emisión. Pero le acaban de avisar a ‘Rochi’, que está pendiente de todo, que no puedo seguir presentando… Es muy triste, después de levantarme a las 4 de la mañana, para llegar a las 5 y me dicen que no…”.

Rocío Rodríguez, su compañera en el set, fue la que le comunicó la noticia: “No se escucha muy bien y se puede lastimar más la garganta, porque tiene la voz así, y no puede presentar a mediodía”.

Sin embargo, ella esperaba seguir mejorando durante el día y por eso fue a desayunar para sentirse mejor. Al ver la situación, los jefes tomaron la decisión de devolverla para la casa para que pudiera descansar y recuperarse. “Pero no, ya los jefes dijeron que no, no, no, no Linda Isabel…”, aseguró Linda.

Por fortuna, los jefes de Linda Palma tomaron la mejor decisión, pues horas después la situación empeoró. Sobre el mediodía, Linda Palma subió un video junto a su esposo, Diego Palacio, en el que contó que iba de vuelta para la casa a descansar y que estaría de regreso el próximo martes 8 de noviembre.

“Me devolvieron para la casa… No está bien que presente así noticias. No suena bien, no suena creíble. Me voy a cuidarme, amigos, di lo mejor de mí. Me esforcé al máximo para sonar muy bien; sin embargo, al aire sonaba como subidas, bajadas… ya voy de regreso a mi casa, el martes nos vemos, amigos…”

Pero sobre las 6:30 p. m., casi sin voz y con una energía muy baja, Linda Palma mostró que la mejor decisión fue no seguir en el canal. “Hey, son las 6 y media de la tarde. Ahora sí, no tengo nada de voz. Agua-panela…”, concluyo Palma.