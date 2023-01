Patricia Vásquez contó el tormentoso divorcio que vivió: “regaló todas mis cosas”

Patricia Vásquez, actriz colombiana, se robó las miradas de millones de televidentes en el pasado con su evidente talento para la actuación. Su paso por distintos proyectos la catapultó a la fama, ganando aplausos por la versatilidad al interpretar diferentes personajes y roles en las historias.

La bogotana cautivó a más de uno con su participación en elencos de producciones como La saga, negocios de familia, Yo soy Betty, la fea, La jaula, Amor a mil, Nadie es eterno en el mundo y Pobre rico, pobre. La artista recibió algunas nominaciones en premios nacionales, destacando por su trabajo y su belleza en la pantalla chica.

No obstante, Patricia Vásquez estuvo viviendo en España tras sostener una relación con Sebastián Castella, reconocido torero francés. Al terminar este vínculo amoroso y decidir separarse, la actriz regresó hace algunos meses a Colombia y se enfrentó a una realidad que desconocía completamente.

Tiempo después, Vásquez se volvió a enamorar del actor colombiano Sebastián Eslava, aproximadamente cinco años menor que ella.

Sebastián Eslava y Patricia Vásquez - Foto: Revista Semana / Andrés Rózo

Pues bien, recientemente, la actriz colombiana reveló, en una entrevista con La sala de Laura Acuña, cómo fue el proceso de su divorcio y las difíciles situaciones que vivió en ese momento con su expareja, justo antes de regresarse de España.

“¿Cómo funciona eso? Me causa curiosidad porque uno se separa de su pareja, todo va por mitades... lo que haya. ¿Por qué en tu caso no pasó? ¿O sí?”, fue la pregunta que hizo Laura a Patricia sobre el proceso su separación, a lo que ella respondió: “No, no pasó. Mi casa, la que tú inviertes día a día... cuando me fui, dejé abajo todas mis cosas: mis libros, por lo menos las cosas de valor que yo había tenido por mucho tiempo. Y de repente le digo a mi hija: ‘nena, ve abajo porque voy a mandar a recoger las cosas y quiero saber si siguen ahí’. Pues resulta que las regaló, lo regaló todo. Regaló todas mis cosas... Entonces no, no hubo repartición. Yo me vine con una maleta —con unas ollas que compró en España y unos zapatos costosos— y con mis hijas”, resaltó la actriz.

Asimismo, agregó que tuvo que vender un carro Porsche que tenía y pedir ayuda para poder comprar los tiquetes para volver a su país de origen.

Patricia Vásquez, modelo y actriz bogotana. - Foto: Instagram

Con respecto a la ayuda económica del papá de sus dos hijas, contó que el torero francés no le ayuda para la manutención de ellas en Colombia, por eso ha sido “difícil” para Patricia.

“No he tenido ese apoyo económico de mi [ex] pareja para poder volver a empezar, porque yo dejé 10 años [de trabajar]. (…) Es muy triste ver cómo no hay una ley que nos proteja de verdad, que los obligue a ser padres, en el sentido de que a tus hijos no les falte nada”, declaró.

De igual manera, aseguró que su expareja se preocupa por sus pequeñas “a su manera”, y que, a pesar de sus diferencias y problemas, ella intenta que sus dos hijas no tengan una mala impresión de él.

Vásquez se desahogó, entre lágrimas, por falta de oportunidades en la televisión

Por otra parte, aunque no está involucrada directamente en ningún proyecto, la actriz bogotana aseguró que también regresó a Colombia a retomar su carrera profesional. No obstante, indicó que las cosas han cambiado en la industria.

Según quedó registrado en un diálogo de la actriz con La Red, de Caracol Televisión, su regreso a Colombia no fue sencillo en temas laborales, pese a que ella sabía que necesitaba volver y reconectar con su interior.

“Yo sabía que necesitaba volver y necesitaba volver a empezar. Volver a pensar en mí porque me dediqué a pensar en ellos y llegó un momento en el que me olvidé un poco de mí”, dijo al medio de entretenimiento.

Patricia Vásquez reapareció y presentó a su nuevo novio - Foto: Instagram: Patricia Vásquez

No obstante, Vásquez aseguró que todo se tornó muy duro y se encontró con obstáculos que jamás se imaginó, asumiendo las “consecuencias” de haberse alejado por diez años de su carrera como actriz. La bogotana también enfatizó en las pocas oportunidades que hay en los medios y las puertas cerradas que encontró en algunos escenarios.

“Ha sido duro, ha sido difícil. Me he encontrado con muchos obstáculos porque te das cuenta de que diez años son mucho tiempo. Llegué acá y dije: ‘Vengo con toda, voy a organizar y tratar de volver a lo mío’, pero me empecé a encontrar que muchas cosas estaban pasando y tenía que entender cómo era que se movía ahora el mundo que yo había dejado hace diez años”, señaló.

“Me empecé a encontrar con muchas puertas cerradas, me topé con muchas piedras. Han sido momentos en los que he llorado mucho, es más, me mueve porque ha sido muy difícil poder entender que, cuando decides tomar caminos que te abren alas de una forma increíble, de repente tomar la decisión de dejar mi parte laboral hoy en día trae consecuencias”, agregó, mientras soltaba algunas lágrimas y plasmaba lo emotiva que estaba.

Sin embargo, la artista afirmó que al enfrentar esta cruda realidad en el tema laboral, logró abrirse camino en otros espacios y encontrar oportunidades que no había visto. A pesar de que rompió en llanto, la bogotana agradeció estar viva y contar con buena salud para salir adelante.

“Esos obstáculos, dos años después de estar acá, me han ayudado a abrir otras puertas, encontrar otros caminos y darme cuenta de que soy afortunada porque estoy viva, tengo salud y me tengo a mí. No es fácil, pero me considero un ser muy feliz de poder estar aquí otra vez conmigo misma”, aseguró, bastante emotiva.

Para finalizar, Patricia Vásquez agradeció por tener a su actual novio junto a ella, destacando que la respetaba, la amaba y la acompañaba en todos sus procesos personales.

“Tengo un hombre increíble a mi lado, cree un montón en lo que soy, admira mi papel de madre y respeta ese papel. Es una relación que tengo la suerte de que, entre todo lo que me estaba pasando, la vida me lo mandó y tuve la oportunidad de darme cuenta de que ahí estaba para crecer juntos y apoyarnos”, concluyó.