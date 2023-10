“Sé a qué hora sales”: Linda Palma relató cómo fue víctima de acoso por parte de un hombre

View this post on Instagram

Ana Sofía Henao, otra víctima del ciberacoso

“Esto es una llamada para pedir ayuda. En mi familia tenemos un acosador y no importa si lo denuncio porque no pasa nada. Ya que tiene una orden, pero a cada lugar que me muevo tengo que ir a la estación a decir que él tiene una orden para que me den un papel. Se hace un poquito engorroso”, aseguró en algunas historias de Instagram.