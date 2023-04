Linda Palma quedó “vestida y alborotada” en vacaciones de Punta Cana, ¿qué le pasó?

La presentadora de televisión Linda Palma se sumó a la lista de famosos colombianos que se tomaron unas pequeñas vacaciones en Semana Santa. En esta oportunidad, la host de entretenimiento visitó Punta Cana, en República Dominicana, y lo hizo al lado de su esposo, el cantante Diego Pulecio.

Pese a que, por lo general, la presentadora barranquillera no suele salir de viaje durante la semana religiosa, decidió romper la tradición y quiso pisar suelos extranjeros; sin embargo, no todo le salió como esperaba, en especial porque el clima del mencionado sitio turístico no fue el mejor.

A través de redes sociales, Linda documentó parte de su experiencia vacacional en una paradisíaca playa de República Dominicana. Para ello, la popular mujer se preparó y se puso un vestido de baño con el que esperaba broncear las partes descubiertas de su cuerpo.

La 'host' de TV suele cubrir temas de entretenimiento. - Foto: Instagram: @lindapalma

No obstante, el plan inicial no salió de la manera como la host de TV lo preparó; fue entonces que apareció cubriendo su cabeza con una toalla y mientras capturó parte del cielo gris, la barranquillera confesó que quedó “vestida y alborotada” y con sentimientos de tristeza, ya que hizo “todo lo posible” por broncearse, pero la lluvia no la ayudó.

En otras recopilaciones de las plataformas de interacción social, Linda Palma mostró otras actividades que realizó en su estadía en Punta Cana y dejó ver, con más detalle, su escultural figura, producto del ejercicio.

Aunque las esperanzas estuvieron derribadas, la dupla de famosos logró capturar que el Sol salió y Palma se emocionó como fiel mujer del Caribe: “Saludos para todos los optimistas... salió el Sol”, consignó Palma en redes; al contrario, la presentadora escribió que Diego Pulecio no ama tanto los rayos solares como ella.

Linda Palma y Diego Pulecio. - Foto: Instagram: @lindapalma

A continuación, varios de los clips en los que quedaron grabados algunos de los momentos que vivió Palma y Pulecio en sus vacaciones de Semana Santa:

Vacaciones de Linda Palma en República Dominicana. pic.twitter.com/3jDxkdCvHz — Ana (@PuraCensura) April 8, 2023

Confesó el motivo por el que no quiere tener hijos

Linda no solo resalta por su talento como presentadora, sino también por su estable relación con Diego Pulecio. El amor entre los dos no se puede ignorar en las redes sociales y por ello muchos de sus seguidores esperan que llegue un hijo a la familia. Sin embargo, Linda no estaría muy convencida.

Hace más de una década, exactamente cuando Linda Palma tenía 23 años de edad, fue diagnosticada con una enfermedad que, como estaba previsto, cambiaría su vida. En 2008 a la barranquillera le informaron que sufría de esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que incluso le impedía a la presentadora realizar tareas cotidianas y esto afectó su trabajo.

“Es muy complicado vivir porque más allá de no poder hacer las cosas normales o que entendemos del día a día, como cepillarse los dientes, levantar un vaso, poder cocinar, estar escuchando todo el tiempo o ser consciente que la sociedad alrededor te está juzgando, está todo el tiempo pendiente de qué puede o no puedes hacer, inevitablemente, eso afecta”.

Linda Palma en selfi. - Foto: Instagram @lindapalma

Es por esto que muchos han pensando que quizás esta enfermedad sea la razón por la cual Linda aún no ha tenido hijos después de dos años de feliz matrimonio. Sin embargo, Palma le hizo frente a esta pregunta y aseguró que no ha sido madre porque es una gran responsabilidad y no lo contempla.

“No, bebé. No tenemos esos planes. Hasta ahora no he querido y lo hemos hablado (...) No tienen nada que ver con salud... Todos esos planes no he querido, vivimos solos Diego y yo. Eso implica tiempo independientemente si es perro, gato o un niño, es una responsabilidad grande. Estamos bien, gracias a Dios”, aseguró la presentadora en una entrevista para La Red del canal Caracol.