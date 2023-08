Ana Sofía Henao denuncia un terrible problema que la tiene asustada: “Se puede volver algo físico”

Y, a sus 41 años, Ana Sofía no deja de ser un símbolo de sensualidad. Aunque sus publicaciones en redes sociales están enfocadas en el tiempo que pasa al lado de su familia, compuesta por su esposo, Juan Pablo Betancur, y su hija, la pequeña Candelaria, de cuatro años, lo cierto es que la paisa no deja su faceta de famosa y modelo, y así cautiva a miles de fanáticos.

Ana Sofía Henao confesó en redes sentirse asustada por un acosador que la sigue a ella y a su familia

A través de las historias de dicha red social, la paisa expresó que estaba asustada y con tono de angustia contó lo que le viene sucediendo: “Esto es una llamada para pedir ayuda. En mi familia tenemos un acosador y no importa si lo denuncio porque no pasa nada. Ya que tiene una orden, pero a cada lugar que me muevo tengo que ir a la estación a decir que él tiene una orden para que me den un papel. Se hace un poquito engorroso”.