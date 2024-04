En imágenes: hombre se sometió a más de 30 cirugías estéticas para parecerse a Ricky Martin

View this post on Instagram

¿Qué cirugías se ha hecho para parecerse a Ricky Martin?

Sobre su cambio, Ibáñez indicó que “No siento la mitad de mi cara, no siento mi nariz, no siento mentón. Cuando tomo champagne a veces tengo que hacerlo con ayuda de una servilleta porque se me vuelca (...) Tengo silicona en los labios, en los pómulos, en las cejas, todo eso hay que sacarlo de a poco con tratamientos”.