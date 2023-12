Presentadora de Caracol frenó al aire a dueña de Feria Buró por minimizar quejas de emprendedores

El fin de semana pasado se llevó a cabo la Feria Buró en el estacionamiento de Hacienda Santa Bárbara, centro comercial ubicado en el nororiente de Bogotá. Sin embargo, esta volvió a defraudar y no cumplió las expectativas de otros años.

Los emprendedores que participaron en las diferentes exhibiciones se quejaron por la pésima organización, los malos olores y el calor sofocante que hacía en el lugar , recalcando que el parqueadero del reconocido establecimiento no era apto para el evento.

“Uno ni siquiera podía caminar porque se perdía”; “No hubo atención al cliente ni acompañamiento”; “Mi estand se llenó de goteras y se me mojó el producto”; “Perdí toda mi inversión”; “Saqué un crédito y no recogí ni lo del arriendo del estand”; “Las condiciones del parqueadero eran pésimas”, indicaron.

“Nunca les garantizamos las ventas ni el aforo. Buró es una plataforma de posicionamiento, no todo es transaccional. Hay muchos temas de recordación de aprendizaje y experiencia del consumidor. Esos intangibles que no aterrizan en transacciones”, precisó.

La falta de organización y logística, sumado a que no hubo la suficiente publicidad hizo que la afluencia de píblica fuera baja. Foto: @alannapelusa | Foto: @alannapelusa

No obstante, esta respuesta no convenció a Alejandra Murgas, periodista que la entrevistó, y señaló que muchos expositores tuvieron pérdidas millonarias. Asimismo, le recordó a la empresaria que muchos de esos negocios viven de las ganancias que logran en ese tipo de eventos.

“A mí no me queda claro de cómo aprendo a mover mi negocio haciendo parte de la Feria Buró. Absolutamente, todo emprendimiento, y no tengo que hacer un MBA [Maestría en Administración de Empresas] en Economía para entenderlo de esa manera, sobrevive con las ganancias. Si voy a una feria, espero vender mi producto”, manifestó inicialmente.