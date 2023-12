La Feria Buró vuelve a defraudar: relatos de emprendedores que perdieron millonadas, caos y olores nauseabundos

En el mismo video, varios emprendedores señalan que no hubo publicidad para el evento, malos olores, calor sofocante y el lugar escogido no fue el indicado, los parqueaderos del centro comercial Hacienda Santa Bárbara.

“Buró es una farsa. Así que si usted es emprendedor y quiere asistir no lo haga. Estoy asistiendo los cuatro días del 13 al 17 de diciembre y esto está solo, la gente no vino, el calor insoportable, había goteras que dañaron los productos de los emprendedores, no tenían condiciones aptas para las mujeres embarazadas, no había ni siquiera internet para pagar por transferencia”, entre otras quejas que expone @laugarci1 en Tik Tok.