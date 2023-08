A través de proyecto de ley buscan controlar y prevenir casos de acoso sexual en la universidades; esto es lo que se propone

“Me invitaba a salir, yo me negaba porque no quería tener esos espacios. Un día acepté y me llevó a un bar gay en Chapinero. Me intentó besar, yo no quería, nunca accedí. Ahora me doy cuenta de que fue acoso; todo el tiempo, estar pendiente, mandar besos por chat, decirme todo el tiempo que me estaba pensando. En ese momento, la universidad no tenía un protocolo para estos temas. Él se volvió decano y todo fue peor. Tenía poder absoluto, toma de decisiones, manejaba la plata, los viajes, qué estudiantes participaban, el chantaje fue la dinámica en la que muchos estudiantes cayeron”, dijo uno de ellos.