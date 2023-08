Olga Lucía Vives, de Ventino, expuso molesta el acoso que vivió en la calle: “sentí pánico”

Desde hace mucho tiempo el acoso a la mujer ha sido un tema que se ha puesto sobre la mesa, pues ha ido en aumento a tal punto en el que las mujeres no se sienten seguras en la calle, en ambientes cerrados, o a veces hasta en su propia casa.

Muchas veces se ha hablado que la mujer tiene libertad de expresión y puede ser ella misma en el lugar que quiera, pero la pelea que existe y existirá es la falta de respeto hacia las mismas por parte de los hombres, en su gran mayoría, pues nunca falta el comentario obsceno, el intento de acercamiento, el seguir a la persona, y más.

Columna de opinión Olga Lucía Vives | Foto: Cortesía

Recientemente, fue la actriz y cantante de la agrupación Ventino quien dio a conocer que fue víctima de acoso en las calles de Bogotá mientras se encontraba haciendo ejercicio: “Salí a trotar y estaba yo en mi cuento, de verdad no estaba estorbándole a nadie y estaba en una ciclorruta, entonces me pasa un man en bicicleta al lado, se me acerca y me da un beso, obviamente no alcanza a tocarme, pero me asusté muchísimo”, confesó la cantante.

Aparte del incómodo momento, la también actriz reveló que como era de esperarse, no sobraron los comentarios de “mamacita”, y otros más, que para ella fueron muy incómodos. Y como si no fuera suficiente, Olga Lucía confesó que aunque por el ejercicio sentía mucho calor, no era capaz de quitarse la chaqueta que llevaba puesta por el miedo de enfrentar algún comentario vulgar.

Por lo que decidió alzar la voz desde sus historias de Instagram y mostró la ropa que llevaba puesta, por lo que se podía ver un set de ropa deportiva: top, leggings largo y chaqueta, por lo que dijo: “Se me ve una franja mínima de piel, pero sentí pánico”.

A través de dicha historia también aprovechó para hacerles una petición muy importante a las personas de género masculino: “Hombres, si están viendo esto… oigan, ¿Cuál es la necesidad de asustar? No hay necesidad, no lo hagan… por favor, y gracias”.

Makis De Angulo, Camila Esguerra, Arelys Henao, Olga Lucía Vives y Natalia Afanador en los Premios Nuestra Tierra 2023 | Foto: Heidy León - SEMANA

Olga Lucía Vives ya había vivido un episodio de acoso

Las redes sociales se han convertido en un canal idóneo para que las denuncias y reflexiones lleguen cada vez a más gente. Precisamente, a través de la plataforma TikTok, la artista Olga Lucía Vives, cantante del grupo Ventino, narró su caso y confesó que ha sentido miedo a causa de episodios de acoso que ha venido experimentando.

“Últimamente estoy saliendo a la calle con miedo y eso no debería ser así. Hombres, por favor, no se aprovechen de su posición de poder cuando la tengan”, expresó la joven en la introducción de su video.

Enseguida, dio continuidad al relato: “El otro día fui a una clínica a hacerme una ecografía de las que te meten el coso por debajo, no de las que son por encima, y un enfermero aprovechó la posición de poder, entró al sistema, cogió mi número y me empezó a escribir desde su WhatsApp personal”.

La persona en cuestión le escribió cosas tales como “eres muy bonita”, lo que para Vives representó un “coqueteo raro”. De hecho, no bastándole con eso, el enfermero le hizo comentarios que la incomodaron.

María Cristina “Makis” de Angulo, Olga Lucía Vives, Camila Esguerra y Natalia Afanador, se suman al grupo de Embajadores de Buena Voluntad de UNICEF Colombia. | Foto: Ventino