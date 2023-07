Carolina Gómez se sinceró: habló de su separación y dio detalles de su nueva vida amorosa

Ventino, la telenovela de Caracol que busca hacerle frente a Ana de nadie en la lucha por el rating, se ha convertido en todo un fenómeno. La producción no solo le ha dado un espacio de destaque a la banda juvenil colombiana, sino que le ha permitido un regreso triunfal a las pantallas a Carolina Gómez.

Si bien la actriz se ha permanecido constantemente en la televisión, este papel de antagonista la ha puesto en boca de todos. Las redes sociales comentan acerca de su interpretación luego de cada episodio, incluso más de lo que se habla a veces de las mismas protagonistas.

Además de esta producción, la caleña tiene una gran trayectoria como actriz, ya que ha estado en proyectos como Mujeres asesinas, A corazón abierto, Mentiras perfectas o Bloque de búsqueda. De hecho, tuvo una participación especial en la exitosa serie Lucifer.

Por otra parte, antes de saltar a la interpretación, fue reina de belleza. Ganó el título de señorita Colombia y fue primera finalista en Miss Universo. Ha sido locutora y tiene emprendimientos personales.

En su vida personal, como todos, ha tenido altas y bajas. La vallecaucana se separó hace algún tiempo del que fue su esposo por más de una década, Borja Aguirre, pero hoy por hoy busca rehacer su vida amorosa, por lo que abrió su corazón y contó experiencias recientes.

En entrevista con Aló, la artista se refirió a su ruptura. “Me separé hace dos años larguitos y no fue sencillo, pero logramos resolver el tema”, mencionó.

Sin embargo, también habló de su actualidad, en la que comparte románticamente con el productor Álex García.

“Llegó el amor maduro, el amor maduro que es delicioso. Yo siempre he creído que uno tiene que tener fe en algo, esperanza, y yo le apuesto al amor, lo es todo. A mí me gusta dar amor, esa reciprocidad de ver que yo puedo hacer a alguien feliz, sacarle una sonrisa, un brillo en el ojo y tener eso permanentemente al lado de uno, es bonito. Sin embargo, es un acto muy egoísta también, pues eso no implica dejarme de lado hoy, cosa que sí me pasó en algunos momento de mi vida, pero hoy lo vivo de otra forma”, agregó.

Aparte de ser novios, Carolina Gómez insiste en que el extranjero, más que su novio, es su “amigo, compinche y cómplice”.

“A Álex le puedo contar lo que sea y no pasa nada, no me siento juzgada, eso es lindo también porque no me había pasado y creo que me llegó en un buen momento porque a mis 49 años estaba lista para recibirlo. Creo que a uno la persona ideal le llega cuando uno está preparado para recibirla”, añadió.

"Diosa", Carolina Gómez derrocha elegancia y sensualidad en Instagram

Aunque Carolina y Martina (su personaje en Ventino) no se parece en mucho, hay algo que este personaje sí le debe agradecer a la actriz que lo interpreta: el cuerpazo que tiene a sus 48 años, que muchos lo envidian y otros lo alaban en todas las fotos y videos donde Gómez lo muestra, que publica en su perfil y sus historias de Instagram.

Esta vez la exreina deleitó a sus más de 1.3 millones de seguidores con un video en el que hace gala de toda su elegancia y su porte, luciendo un conjunto sastre rosado oversize que se combinó a la perfección con las luces neón del elevador donde estaba y generaron un ambiente de rock & roll que la bogotana aprovechó al máximo, para hacer un clip demostrando toda su belleza y su actitud poderosa y sensual.

Este video amenizado por una de las canciones del momento en las redes sociales, Makeba de Jain, ya cuenta con más de seis mil likes y una infinidad de comentarios en los que abundan los emoticones de llamitas de fuego, que quieren decir una sola cosa: Carolina es una de las mujeres más sexys de Colombia.

“¡Bellísima y sensualísima mujer! ¡DIOSA DE DIOSAS!😍😍🔥🔥”, “¡¡CHURRA!!”, “Increíbleee, cualquier look te queda perfecto ❤️❤️❤️¡te quiero Caro!”, “Wow amo ¡Caro Rocker! Ese look espectacular. Bonito día para ti y mucho amor del bueno siempre. ¡Sabes que aquí te quiero y te queremos mucho! Abrazo grande. ¡Lo mejor para ti en este día! 💜🌻”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de la actriz.