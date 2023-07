¿Así o más claro? Este es el “amor” que le tiene Clara Chía a Piqué: dicen que lo hizo quedar en ridículo

Desde que Gerard Piqué terminó su relación con Shakira se ha convertido en un blanco de noticias para los diferentes medios de comunicación enfocados en entretenimiento. No hay semana en la que el exjugador del F.C Barcelona no dé un titular.

Sorprende el estado físico de Piqué a su llegada a Miami. - Foto: Getty Images

Hace unas semanas, por ejemplo, fue noticia su visita a Milan y Sasha en Miami, algunos medios de comunicación del país norteamericano rumoraron que tuvo un fuerte encontrón con Shakira, el panorama se tornó tan tenso que el hermano de la barranquillera tuvo que intervenir, de hecho, dicen que las cosas se fueron hasta los golpes.

Otra de las que ha sido protagonista en medio de toda esta tormenta mediática protagonizada por Shakira y Piqué es Clara Chía, la joven es señalada de tercera en discordia en todo este tema.

Recientemente, se dio a conocer una noticia muy fuerte en España y es que Clara Chía y Gerard Piqué estarían a pocos días de dar el sí en el altar. Al parecer, ya la pareja está pensando en comentarle a su círculo más cercano los detalles de lo que sería esta unión, misma que no se dio con Shakira a pesar de los más de 10 años que estuvieron juntos.

Pero ahora, un nuevo hecho envuelve a la pareja, ya que hace unos días el empresario y dueño de Kosmos hizo una aparición en un evento de su amigo Ibai Llanos y allí desató la burla y fue abucheado por los asistentes.

Esta vez, el exfutbolista llegó con un atuendo muy particular a un evento de su amigo Ibai Llanos y fue abucheado. Quiso sorprender con su nuevo look, cambio de imagen y escogió para ello unas gafas de color azul.

Gerard Piqué fue silbado durante la Velada 3, evento organizado por Ibai Llanos, en Madrid. - Foto: Foto suministrada por @InfoSTREMS

Sin duda, fue interrogado por su ropa y dijo: “Para la ocasión... que la gente vea.. es un día para disfrutar de la velada, que la gente lo valore como es”.

Además de ello, la camisa que tenía el empresario y dueño de Kosmos también era azul y con un degradado de este color en el cuello y las mangas. Lo que más llamó la atención fue el estampado del atuendo, pues eran unos cuadros con colores amarillo y naranja.

En la red social Twitter se compartió un video de la entrevista que le hicieron al exdeportista y en el fondo se escuchaba a los asistentes gritar, silbar y abuchear cuando él estaba hablando del atuendo que escogió para la ocasión.

Pues bien, se conoció que es Clara Chía quien escoge todos los atuendos que usa su novio en los diferentes eventos a los que asiste, por lo cual la culpan de hacerlo quedar en ridículo al dejarlo usar esas gafas azules y la camisa con la que combinó su outfit.

Esta no es la primera vez que se le ve a Piqué usando prendas juveniles y poco acordes con su edad y personalidad; hay seguidores que indican que la joven de 24 años haría esto para que las mujeres que lo vean no sientan ninguna atracción por él y así no le vaya a suceder lo mismo que le hizo a Shakira.

“Terrible que mal lo viste la novia ja, ja, ja, ja, ja eso es un plan de venganza”; “La camisa se ve chistosa”; “Que horror de atuendo”; “Se nota que Clarita no lo quiere”; “Joder qué raro se me hace verlo así”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del español.

El empresario lució un inesperado atuendo en un evento - Foto: Twitter @ClaGerFans

Cabe resaltar que las prendas que lució Piqué sobrepasan los cinco millones de pesos, pues las gafas están avaluadas en 437 euros, es decir, aproximadamente dos millones de pesos colombianos y la camisa tiene un costo de 795 euros, es decir, un poco más de tres millones de pesos colombianos.