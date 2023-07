Así es la nueva vida de Martha Isabel Bolaños, la ‘Pupuchurra’ de ‘Betty, la fea’, actual participante de ‘MasterChef Celebrity’

Martha Isabel Bolaños, la recordada ‘Pupuchurra’ de la telenovela Betty, la fea, es una de las participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, del Canal RCN. Desde que inició la producción, la mujer se ha perfilado como una de las favoritas, pues en cada reto resalta por sus grandes dotes culinarios.

Pero su presencia en MasterChef no es el único compromiso que afronta en la actualidad Martha Isabel Bolaños, pues a pesar de estar alejada un poco de las telenovelas en sí, la ‘Pupuchurra’ ha tenido la oportunidad de desempeñarse como empresaria, rol que le ha permitido enfrentar nuevos retos en su vida.

Además, hace pocos meses, la actriz y empresaria reveló en una entrevista que hace más de 5 años sufre de una enfermedad que le causa bastante dolor. De acuerdo con las palabras de Martha, desde que nació los médicos le informaron a su madre de una posibilidad de sufrir de uñas encarnadas, lo cual terminó sucediendo.

La actriz caleña Martha Isabel Bolaños. Foto: Instagram @marthaisabelii - Foto: @marthaisabelii

“Durante años fui al podólogo mes a mes al sufrir de esa tortura hasta que hace poco me hice la cirugía definitivamente, así que ese tema está saldado”, manifestó Martha Isabel, en palabras recogidas por el portal La FM.

Además, Martha Isabel Bolaños también se atrevió a afirmar que en una oportunidad le inyectaron biopolímeros en los labios. La actriz y empresaria señaló que nunca sintió malestar por esto, pero de igual manera, se la hizo remover.

“Hace veintitrés años inicio toda la popularidad, comencé a ganar dinero y a hacerme unos retoquitos (…) Yo me reía y se me veía mucho la encía, cosa que no me gustaba. Fui a donde un médico reconocido, el cual me puso biopolímeros en mis labios”, expresó.

Cabe mencionar que a pesar de que a Martha Isabel la conocen como la ‘Pupuchurra’, esta manifestó hace algún tiempo que quiere que la dejen llamar por su sobrenombre.

Martha Isabel Bolaños. - Foto: Instagram

“He creado un personaje maravilloso, y espero que perdure y evolucione; sólo quiero que se refieran a mí por mi propio nombre. Es un gran honor para mí. Si alguien opta por insultarme en lugar de entenderlo, adelante; es su problema, sé que van a pensar que soy desagradecida, pero ya estoy cansada”, indicó.

Palabras de Martha Isabel sobre su participación en ‘MasterChef Celebrity’

En Noticias RCN, Martha dijo lo siguiente:

Sobre su temperamento. “He aprendido que tengo una gran capacidad de disciplina, que soy una mujer muy fuerte, que soy una mujer muy competitiva, que de pronto es lo que se está viendo y a mucha gente le choca, y es algo que hasta yo misma estoy descubriendo. O sea, cuando uno está en su casa, en su sofá cambiando el canal, pues es muy fácil juzgar a los demás. Pero cuando se estábamos la presión que estamos nosotros, que no nos tomamos esto como un juego, sino como la vida misma, pues aparecen una cantidad de cosas. Entonces como yo tengo la capacidad de observación, pues yo me digo ‘mírate como sos de competitiva, mira el carácter’”.

La convivencia. “Ha sido muy intenso, pero al mismo tiempo ha sido maravilloso. Masterchef tiene algo adictivo. Por más de que te den duro, que sufras y que haya una cantidad de conflictos alrededor, tú te aferras al juego. Yo me aferré yo, o sea, yo no quiero salir”.

Los insultos de la gente. “Entre la gente más me insulta, yo más les agradezco porque me hacen ver mi rechazo y trabajo en mí. Estoy inmensamente agradecida por la experiencia y con la gente que no me quiere”.