Yina Calderón narra entre lágrimas cómo fue agredida por hombre en bar de Montería: “Me quitaron el pelo, estoy calva”

Yina Calderón figura como una de las personalidades más controvertidas del país, en parte debido a sus frecuentes enfrentamientos con otros influencers como La Liendra, Epa Colombia, Andrea Valdiri y Westcol, ya que su franqueza la ha llevado a choques con diversas personas del medio.

Recientemente, Yina volvió a acaparar la atención en las redes sociales al narrar entre lágrimas un incidente de violencia del que fue víctima en Montería, Córdoba, a través de historias en Instagram.

Llena de rabia e impotencia, relató a sus seguidores cómo un miembro de la comunidad LGBTIQ+ la agredió físicamente después de una presentación en un bar de Montería. Todo parecía haber transcurrido con normalidad, según ella, mientras la DJ de guaracha brindaba un espectáculo para sus seguidores.

Sin embargo, un incidente con uno de los asistentes, que le arrojó cerveza en la cara y luego le lanzó la botella, desencadenó la agresión física, en la que incluso le arrancaron parte de su cabello. “Estoy calva, ni siquiera sé dónde está mi pelo”, lamentó.

Momento en el que Yina es atacada por un hombre en Montería. | Foto: Captura de pantalla @yinacalderonoficial

Durante el altercado, el agresor continuó insultando a Yina y trató de acercarse a ella en varias ocasiones para seguir la agresión, pero algunos asistentes se lo impidieron y el equipo de trabajo de la DJ la retiró del lugar. Sin embargo, las provocaciones del agresor continuaron, como se muestra en imágenes posteriores.

Tras el incidente, Yina utilizó sus redes sociales para expresar sus sentimientos al respecto. En un video, visiblemente afectada y con las emociones a flor de piel, reveló que había sido agredida y que le habían arrancado el cabello. “No vuelvo a Montería”, afirmó.

Posteriormente, en otra historia para sus seguidores, explicó que era la primera vez que visitaba la ciudad y que tenía muchas expectativas, pero que se sentía indignada por lo sucedido. “Nunca en mi vida me he sentido tan triste. No, mentiras, no estoy triste. Me da vergüenza Córdoba porque vine con mi mejor show, vine por primera vez, vine con mi hermana”, expresó.

Yina Calderón fue atacada por un hombre en una discoteca, tras uno de sus shows en Montería. | Foto: Tomada de Instagram @lareddelosfamosos

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando diversos comentarios y reacciones entre los internautas. Muchos destacaron que, a pesar de las polémicas en las que ha estado involucrada como empresaria en el medio, merece respeto y que no se deben normalizar estos actos de violencia.

Yina Calderón revela que su deseo de ser madre

Aunque la huilense hace un tiempo aseguró no estar interesada en la maternidad porque estaba más enfocada en sus negocios y su música, en el año 2023 publicó en su red social Instagram —en la que tiene 617 mil seguidores— un video en el que reveló que iniciaría un tratamiento para quedar en embarazo.

Calderón tiene un problema de miomas dentro del útero que se le reflejó en una resonancia magnética que se hizo hace tres años, lo cual le impide engendrar de manera natural.

A pesar de su gran deseo, la influencer reveló que en este momento se encuentra soltera y que, aunque muchos no lo crean, está atravesando una tusa fuerte:

“Yo no me olvido de los hombres tan rápido, es que ustedes creen que yo no tengo sentimientos, a mí me da tusa, y me siento mal. Ahorita con este pelao que terminé me dio, yo estaba en Medellín y estaba entusada. Si yo me retiro, porque normalmente soy yo la que los deja, es porque los puedo amar a ellos, pero me amo más a mí misma”, dijo en un en vivo en su Instagram.

Una vez más, Yina Calderón volvió a generar polémica en redes. | Foto: Instagram: @yinacalderonoficiol