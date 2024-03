Tatán Mejía iba a presentar ‘La casa de los famosos’ con Maleja Restrepo, pero contó por qué hubo cambio de planes

En esta conversación Tatán reveló que se les ofreció la posibilidad de presentar el reality show por la plataforma ViX, pero finalmente no aceptaron la propuesta por una diferencia personal que tenía con Restrepo, ya que mientras que ella estaba dispuesta y hasta entusiasmada con la oferta, él no compartía el mismo sentimiento.

“Yo no quería, mi mujer sí. Ella le dice que sí a todo, pero lo iba a hacer por ella: ‘Hágale mi amor, yo la acompaño y lo hago por usted. No me tiene que gustar todo y vamos para adelante con esto’”, explicó. A pesar de ello, finalmente decidieron no hacer parte del proyecto por la plataforma y ahora, Roberto Velásquez y Lina Tejeiro son los encargados de realizar esta labor, que el deportista no dudó en halagar.