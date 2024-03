‘La casa de los famosos’: Julián Trujillo aseguró que Melfi tiene “carencias internas” y explicó la razón

Después de esta escena, Melfi afirmó que no le ha preguntado todavía a Trujillo la razón por la que también nominó a Nataly, mientras que el actor indicó que ninguno de los dos se imaginó cuál sería su decisión. “Ella si me dijo que me lo había hecho de maldad: ‘él se fue contra ti y por eso me nominó a mi también”, reveló el panameño sobre la reacción que tuvo la actriz.