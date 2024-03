¿Quedó sin un peso? Experto explica si Nataly Umaña podría perder los bienes que tenía con Alejandro Estrada 

El inesperado romance entre Nataly Umaña y Melfi en el reality de Canal RCN, La casa de los famosos , tomó por sorpresa a muchos. Desde el inicio de la competencia, se notaba un creciente acercamiento entre esta pareja de artistas, con coqueteos evidentes que generaron todo tipo de especulaciones, no solo entre los integrantes de la casa estudio, sino entre los televidentes y la entonces pareja sentimental de la actriz, Alejandro Estrada.

A partir de ese momento, su romance se intensificó, llegando al punto en que las cámaras y sus compañeros ya no eran un obstáculo para sus demostraciones de afecto, incluyendo besos y abrazos. Incluso fueron sorprendidos varias veces bajo las cobijas.

“No sabes lo que viene pasando, has dicho que lo nuestro ya no tiene nada, está perfecto. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, es una decisión tomada y un ciclo terminado. Retiro todas mis promesas”, fueron sus palabras.