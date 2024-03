Alejandro Estrada rompió el silencio por explosiva entrevista con periodista: “No atenté contra nadie”

En medio del escándalo por la infidelidad por parte de la actriz ibaguereña Nataly Umaña a su esposo, Alejandro Estrada, con el actor, modelo y cantante oriundo de Panamá, Miguel Melfi ha llevado a que la atención tanto de seguidores como de medios se centre en el cucuteño, por lo que es la única persona que por el momento puede dar declaraciones.

Por el momento, tanto Nataly Umaña como Miguel Melfi se encuentran aislados de todo el mundo por su participación en el reality La casa de los famosos, programa en el cual nació el amorío que terminó con un matrimonio de 12 años a causa de una infidelidad.

Alejandro Estrada | Foto: Instagram @alejoestrada

Vale la pena recordar que Alejandro Estrada ingresó a La casa de los famosos bajo la modalidad de “congelados” para enfrentar la situación y ponerle el punto final a su matrimonio.

“Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Ante todo me tocó superar cualquier adversidad. Me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad”, dijo.

Y concluyó: “No sabes lo que viene pasando, has dicho que lo nuestro ya no tiene nada, está perfecto. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, es una decisión tomada y un ciclo terminado. Retiro todas mis promesas”.

Alejandro Estrada responde por entrevista explosiva con periodista de Lo sé todo

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió con sus seguidores un video en sus historias en donde tuvo que hablar de lo sucedido en este fuerte encuentro, pues muchas personas afirman que su actitud altiva fue excesiva, pues mandó la mano a la cámara para quitarla o apagarla.

El hobby de Alejandro Estrada con el que buscaría olvidar a Nataly Umaña, “La partida sigue” | Foto: Foto: Captura de pantalla / La casa de los famosos Colombia

“Ayer en el lanzamiento de monastery del que les hablaba en el mensaje anterior tuve un altercado con un medio de comunicación, es Lo sé todo. Pido excusas, puntualmente y nada más al cámara o a la cámara por que igual no atenté contra nadie, porque vi por ahí que se intenta decir que agredí porque intenté bajar la cámara porque estaban grabando lo que yo no quería que grabaran”

“Uno no está obligado a responder preguntas, y esto no se trata de defensa, se trata de respeto y más por lo que estoy pasando”, concluyó.

Fuerte encuentro entre Alejandro Estrada y periodista de Lo sé todo

Vale la pena recordar que hace unos días, el actor cucuteño se encontraba en un evento público de lanzamiento, del cual era anfitrión, junto con más personalidades de la farándula colombiana, por lo que varios medios de comunicación fueron citados para realizar entrevistas a los famosos.

A través de redes sociales, el programa de entretenimiento Lo sé todo, difundió y viralizo el momento en el que Alejandro Estrada rechazó de manera explosiva la entrevista para dicho programa, la cual estaba a cargo del periodista Christian Castañeda.

En el momento en el que las cámaras se centraron en el actor, Alejandro no titubeó para frenar la situación: “¿Pero para qué graba?, pídeles que antes hubieran podido contar conmigo para hacerme cualquier pregunta y no lo hicieron, entonces salen a decir cualquier huevonada”.

Periodista de Lo sé Todo Colombia habla del encuentro explosivo con Alejandro Estrada | Foto: Captura de pantalla Instagram de Lo sé Todo

“Es que la embarraron men, tú sabes que sí. Díselo, ‘Alejandro no quiere atender a Lo sé Todo. Y no huevón, así no es, además, ya estoy grande”, agregó.