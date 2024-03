Alejandro Estrada: periodista reveló lo que pasó detrás del encuentro explosivo con el actor en entrevista

Alejandro Estrada, el reconocido actor cucuteño, se ha convertido en el foco mediático de Colombia, luego de que se conociera la infidelidad de su esposa, Nataly Umaña, durante su estadía en el reality, La casa de los famosos, con el cantante panameño Miguel Melfi.

Desde que el jefe anunció la modalidad “congelados” en el reality, en la cual puede ingresar a la casa un familiar de los participantes, fueron muchos los seguidores que pidieron la entrada de Estrada, y es por eso que el pasado domingo 10 de marzo el país entero fue fiel testigo del arribo del actor al programa.

¿Lo cogió Melfi? Nataly Umaña revela lo que realmente pasó con el anillo que le devolvió Alejandro Estrada | Foto: Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

Si bien Alejandro calificó como una “bizarra oportunidad” su entrada a la casa, la aprovechó para decirle a Nataly Umaña todo lo que tenía en mente.

“Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Ante todo me tocó superar cualquier adversidad. Me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad”, dijo.

Y concluyó: “No sabes lo que viene pasando, has dicho que lo nuestro ya no tiene nada, está perfecto. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, es una decisión tomada y un ciclo terminado. Retiro todas mis promesas”.

Desde este polémico momento, Alejandro Estrada ha acaparado la mirada de los medios de entretenimiento del país, sobre todo los de entretenimiento como Lo sé Todo, de Canal 1, con el que se desató un problema, ya que el actor negó una entrevista en un evento público de una manera que terminó siendo explosiva contra el periodista Christian Castañeda.

En el momento en el que las cámaras se centraron en el actor, Alejandro no titubeó para frenar la situación: “¿Pero para qué graba?, pídeles que antes hubieran podido contar conmigo para hacerme cualquier pregunta y no lo hicieron, entonces salen a decir cualquier huevonada”.

Alejandro Estrada cy Nataly Umaña en La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

“Es que la embarraron men, tú sabes que sí. Díselo, ‘Alejandro no quiere atender a Lo sé Todo’. Y no huevón, así no es, además, ya estoy grande”, agregó.

Mientras el comunicador insistía en tener la entrevista Estrada estalló molesto: “No me crea pendejo, ¿vale?, loco, no me crea pendejo, se me va del lado mío”, dijo.

Periodista de Lo sé todo habla de la reacción de Alejandro Estrada

En el mismo programa de entretenimiento, Ariel Osorio interrogó a su colega sobre lo que vivió en el encuentro con el actor cucuteño.

“No fui el único periodista, le aceptó la entrevista a varios medios de comunicación, yo estaba haciendo la fila normal como otro periodista más esperando mi turno pero él no la aceptó”, dijo.

Ante el interrogante de Osorio de qué fue lo que le argumentó el actor para no aceptar la charla, mencionó: “Me dijo que la información que ya habíamos tratado acá sobre el caso de su separación, el cuento con Nataly Umaña no le ha gustado cómo habíamos tratado la información que estábamos contando y yo le dije que hemos contado lo que ha salido en redes sociales y en otros canales, queremos conocer también tu versión, déjanos la oportunidad de entrevistarte”, a lo que la respuesta siguió siendo un no rotundo.

Periodista de Lo sé Todo Colombia habla del encuentro explosivo con Alejandro Estrada | Foto: Captura de pantalla Instagram de Lo sé Todo