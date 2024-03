“Mi madre ocupó su lugar”: Alejandro Estrada se destapó y habló sobre la muerte de su papá

¿Cómo murió su papá?

“ Mi madre queda viuda a los 26 años, con tres chinos, yo crecí sin papá y hay cosas buenas y malas . Lo bueno, es que si uno va a tener un papá patán, no va a tener malos recuerdos, no quiere decir que el mío lo haya sido”.

¿Qué le dijo Alejandro a Nataly?

“ Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Ante todo me tocó superar cualquier adversidad. Me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad”

“No sabes lo que viene pasando, has dicho que lo nuestro ya no tiene nada, está perfecto. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, es una decisión tomada y un ciclo terminado. Retiro todas mis promesas”.