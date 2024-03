¿Se le acabó el juego? La radical decisión de Melfi con Nataly Umaña tras visita de su mamá en ‘La Casa de los famosos Colombia’

La casa de los famosos Colombia c ada vez sorprende más y así queda en evidencia en cada capítulo que se transmite por el Canal RCN , donde registran las diferentes situaciones que suceden dentro de la casa estudio, en la estadía de los famosos.

“Tú sabes que te quiero y te amo. Una madre tiene que estar cuando tiene que estar y tiene que decir las cosas. Yo busco y trato de entender, pero no puedo aceptar lo que está pasando, tú tienes que ver entre lo real y lo que no”, fueron parte de las palabras que le dejó a Melfi su mamá, que de inmediato lo pusieron a pensar.

“A mí me hacía mucho más sentido que fueras tú quien me dijera ‘Miguel quiero que esto o lo otro’ (con las manos haciendo señas de parar). Yo decía que cuando me lo dijeras todo bien, ni siquiera una molestia ni resentimiento. Seguimos siendo parceros. Te lo repito para que lo sepas, el cariño sigue siendo igual. Eres una persona súper importante dentro de la casa”, le expresó Melfi a Umaña, mencionándole que dejaran el show.